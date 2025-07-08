Інтерфакс-Україна
Події
20:19 08.07.2025

Зеленський анонсував розширення можливостей української дипломатії після наради з послами 21 липня

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Зеленський анонсував розширення можливостей української дипломатії після наради з послами 21 липня

Україна готує розширення можливостей власної дипломатії в контексті запланованої на 21 липня наради послів, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з головою зовнішньополітичного відомства Андрієм Сибігою, не уточнивши деталей.

"Була доповідь міністра закордонних справ щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня. Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Також він повідомив, що мав розмову з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо необхідності ратифікувати угоду про створення трибуналу щодо російської агресії, також розблокувати підписання закону про множинне громадянство, зафіксувати вихід України з Оттавської конвенції щодо мін.

"Я вдячний усім народним депутатам України, хто підтримує ці та інші необхідні рішення, і важливо проголосувати щодо них найближчим часом", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, у вівторок вранці Сибіга повідомив, що в МЗС запроваджено нову структуру функціонування, що відповідає сучасним міжнародним практикам, геополітичним реаліям та воєнному стану, в якому перебуває країна. Зокрема, за його словами, в структурі відомства буде Департамент міжнародної безпеки та оборони України, будуть створені окреме управління НАТО, департамент світового українства та гуманітарної співпраці, департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії, управління санкційної політики, управління недружніх країн, куди входитиме не лише РФ, але і її поплічники, такі як КНДР та Білорусь. Також будуть значно трансформовані регіональні управління.

 

Теги: #посли #дипломатія #мзс #президент

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