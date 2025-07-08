Росіяни за червень в 1,6 раза збільшили кількість ракет і дронів, випущених по території України - Сирський

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Росіяни за червень в 1,6 раза збільшили кількість засобів повітряного напряму – ракет і дронів, випущених по території України, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Росіяни за місяць в 1,6 раза збільшили кількість засобів повітряного напряму – ракет і дронів, випущених по території України. Водночас Силами оборони України уражено близько 4 тисяч цілей", - написав він у Facebook.

Сирський підкреслив, що серед пріоритетів України – зміцнення та підвищення ефективності системи ППО.

Водночас війна з таким ворогом вимагає проведення мобілізації та рекрутингу. За його словами, "на цьому шляху є чимало проблемних питань, але головне в ході мобілізації – забезпечити нормальне ставлення до людей та належну підготовку".

"На нараді проаналізували порушення порядку призову за мобілізацією в кількох регіонах. Виявили помилки та недоліки, які мають бути проаналізовані й виправлені. Водночас фіксація зростання показників повернення із СЗЧ тим часом обнадіює", - повідомив головком.