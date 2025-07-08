Через ворожі обстріли у Донецькій області минулої доби загинули троє цивільних, 10 зазнали поранень, повідомила Національна поліція.

"Донеччина. Три людини загинули, 10 отримали поранення: поліцейські задокументували воєнні злочини РФ. Росіяни обстріляли 13 населених пунктів. Руйнувань зазнали 56 цивільних об’єктів, з них 21 житловий будинок", - йдеться у повідомленні Нацполіції за підсумками 7 липня у телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що в Олексієво-Дружківці росіяни прицільним ударом зруйнували приватний будинок – вбили двох мирних мешканців. Новотроїцьке ворог атакував FPV-дронами – загинула цивільна особа, пошкоджено автомобіль і трактор.

По Краматорську окупанти вдарили з РСЗВ "Торнадо-С" – поранили цивільну особу, пошкодили 5 адмінбудівель, СТО, 20 цивільних автомобілів. В Андріївці Краматорського району ворожий FPV-дрон влучив у цивільний мікроавтобус – травмовано трьох людей.

На Костянтинівку Росія спрямувала три бомби "ФАБ-250" і БПЛА "Молнія-2" – двоє жителів зазнали поранень, пошкоджено один багатоквартирний і 17 приватних будинків.

У Гришиному у понеділок було поранено людину, яка їхала на мопеді. Вночі проти вівторка у Новому Донбасі – двоє поранених, пошкоджено автомобіль; у Шилівці – один поранений, пошкоджено приватну оселю.