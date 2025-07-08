Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях.

"Акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні - на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавловському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях рф. Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою", - написав він у Facebook.

За словами головкома, окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової української обороноздатності – і в захисті тилових міст, і в стримуванні ворожих штурмів на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території Росії.

Сирський заявив, що тримає на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів.

"Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА. Маємо в цьому питанні повне сприяння президента та уряду", - зазначив він.