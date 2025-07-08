Сибіга підписав наказ про нову структуру МЗС з управлінням недружніх країн та департаментом світового українства у складі

У Міністерстві закордонних справ запроваджено нову структуру функціонування, що відповідає сучасним міжнародним практикам, геополітичним реаліям та воєнному стану, в якому перебуває країна, повідомив міністр Андрій Сибіга.

"Підписав важливий наказ. Відучора, 7 липня, маємо нову структуру МЗС. Структуру, яка відповідає реаліям війни та кращим європейським і світовим дипломатичним практикам", - написав він у фейсбуці у вівторок.

Сибіга нагадав, що минулоріч президент України Володимир Зеленський визначив одним з пріоритетів реформування Міністерства закордонних справ, оновлення та посилення української дипломатії.

"Ми крок за кроком впроваджуємо ці зміни, від спрощення доступу до консульських послуг до цифровізації та трансформації внутрішніх процесів, заохочення молоді та посилення мотивації. Сьогодні я радий повідомити, що після тривалої підготовчої роботи ми відновили практику проведення Колегії та на першому її засіданні затвердили нову структуру МЗС України", - уточнив міністр.

"Це структура сучасного, сильного та прогресивного зовнішньополітичного відомства європейської держави. Але це також структура МЗС країни у війні. Країни, яка бореться за своє життя, свободу, суверенітет і територіальну цілісність", - додав він.

Сибіга перерахував новели, які, за його словами, "також є індикаторами наших пріоритетів".

"Назавжди у минулому залишаться часи, коли в МЗС був департамент, в назві якого було слово "роззброєння". Це було давно, але колись такий підрозділ дійсно існував. Україна більше ніколи не буде роззброюватися. Тому в сучасній структурі матимемо Департамент міжнародної безпеки та оборони України", - розповів Сибіга.

Серед регіональних департаментів в МЗС віднині буде перший та другий європейські, департаменти Латинської Америки та Карибського Басейну, Азії та Тихого океану, Близького Сходу та Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій. "Це приведе структуру нашого МЗС у відповідність до європейських стандартів і практик", - зазначив міністр.

За йог словами, управління США та Канади буде відʼєднане від департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну, бо це "окремий напрям роботи, який не може "змішуватися" разом з латиноамериканськими справами".

Вводиться функціональний розподіл заступників. Відтепер в МЗС будуть перший заступник, який куруватиме найбільш відповідальні напрями, заступник міністра з питань європейської політики, заступник міністра з міжнародної безпеки, заступник міністра з глобальних питань та публічної дипломатії, заступник міністра - CDTO з цифровізації.

"Важливо, що спеціальний представник тепер буде лише з питань Африки. Близький Схід і Північна Африка (так званий регіон MENA) "відʼєднуються" в окремий департамент. Це правильно і з точки зору навантаження (разом ці дві групи — понад 70 країн), і з точки зору коректного розподілу на арабські та африканські країни", - наголосив Сибіга.

Він також розповів, що в МЗС віднині будуть деякі нові окремі управління, зокрема управління недружніх країн. "Сюди будуть входити не лише Росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або Білорусь. Тут ідеться не про двосторонні відносини, а про протидію загрозам. Україна обороняється від повномасштабної агресії і наша політика має надавати пріоритет нейтралізації загроз. Це управління куруватиме перший заступник", - повідомив Сибіга.

Центральна Азія буде виведена в окреме управління, що свідчить про окрему увагу.

"Створюється також окреме управління санкційної політики. Давно назріле рішення. Питання санкцій було "розкидане" між різними департаментами. Створення окремого структурного підрозділу дозволить консолідувати процеси та підвищити ефективність санкційноі роботи. Зараз багато завдань як з посилення тиску, так і з координації елементів різних пакетів, синхронізації, аналізу дотримання санкційних режимів, закриття шляхів їх обходу тощо. Критично важлива функція для країни у війні", - додав міністр.

За його словами, департамент економічної дипломатії та відновлення займатиметься не лише відкриттям нових ринків і сприянням українським експортерам та залученням інвестицій, але і процесами залучення міжнародної підтримки у відновленні України. "В наших реаліях це нерозривні процеси", - наголосив Сибіга.

"Ми також створюємо в МЗС окреме управління НАТО. Це свідчення пріоритетності нашого шляху до вступу в Альянс. Раніше інтеграція до ЄС і НАТО була обʼєднана в один департамент ЄС і НАТО, так званий "ДЄН". Тепер у нас буде департамент Європейського Союзу та управління НАТО. Департамент працюватиме вже над безпосереднім вступом України в ЄС. Управління НАТО додасть нового імпульсу нашій інтеграції на шляху до повноправного членства в Альянсі", - повідомив міністр.

Сибіга окремо зупинився на питанні українців за кордоном. "Якщо раніше МЗС мало управління закордонного українства, то тепер ми створюємо окремий департамент світового українства та гуманітарної співпраці. Це свідчення важливої ролі та пріоритетності розвитку звʼязків і взаємодії зі глобальною українською спільнотою", - сказав він.

За його словами, департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься зокрема притягненням Росії та росіян до відповідальності за вчинені звірства. HR-служба називатиметься департаментом персоналу та буде сфокусована насамперед на залученні нових кадрів і створенні мотивації.

"Нову роль та вагу в системі МЗС отримають Державна установа "Український інститут" і Дипломатична академія України імені Г. Удовенка, яку ми плануємо перетворити на повноцінний вищий навчальний заклад. Зʼявляться також такі окремі підрозділи як відділ кібердипломатії та сектор інновацій і штучного інтелекту", - повідомив міністр.

"Скасований поділ на позначені цифрами територіальні департаменти. Всі, хто працював чи працює в МЗС знають сакральне значення "кодів" 1ТД, 2ТД, 3ТД, 4ТД, 5ТД… Вони близькі серцю кожного, хто "в темі", але насправді цей поділ дістався нам у спадок з радянських часів. Вони існують в російському МЗС. В європейських зовнішньополітичних відомствах департаменти називаються змістовно, відповідно до назв регіонів. Тепер так буде і у нас — переходимо на європейську традицію", - зазначив Сибіга.

"Всі ці рішення є результатом ретельної та системної роботи. Вони продиктовані потребами воєнного часу. Йдеться про ефективний розподіл функцій, чітке розподілення ресурсів, правильні пріоритети та приведення структури до найкращих європейських і світових практик. Я вдячний своїй команді за підготовку цих важливих трансформацій. Українська дипломатія воєнного часу буде спиратися на нову та ефективну структуру та якість роботи задля досягнення результатів для країни", - резюмував очільник українського зовнішньополітичного відомства