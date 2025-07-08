Інтерфакс-Україна
Події
09:03 08.07.2025

Одна людина загинула, ще 39 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

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Одна людина загинула, ще 39 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини
Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 7 населеним пунктів області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків загинула 35-річна жінка, постраждали 39 людей, серед них 3 дітей – 8-річний і 17-річний хлопці та 10-річна дівчинка: у с. Бузове Вовчанської громади постраждала 73-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Харкові пошкоджено 24 будинки, 19 автомобілів та 4 магазини. У Куп'янському районі області пошкоджено будинок, у Чугуївському - приватний будинок.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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