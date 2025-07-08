8 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1231 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1231 RUSSIAN AGRESSION

8 липня відзначають Всесвітній день розкриття інформації, Всесвітній день боротьби з харчовою алергією, День бодіарту.

Рік тому у цей день РФ вдарила по лікарні "Охматдит" у Києві крилатою ракетою Х-101.

Під час російського удару в "Охматдиті" перебували 627 дітей, восьмеро з них зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували в інші лікарні.

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Прокопія.

Всесвітній день розкриття інформації

Всесвітній день розкриття інформації - це ініціатива, що запрошує людей і організації з усіх країн підтримати офіційне визнання світовими урядами позаземної присутності, що впливає на людську расу.

Всесвітній день боротьби з харчовою алергією

8 липня - Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Головна мета впровадження – звернути увагу людей на актуальну проблему поширення захворювання та його профілактики і лікування. З огляду на високу поширеність алергії, яка постійно зростає, медичні працівники наголошують на важливості профілактики, діагностики та лікування.

День бодіарту

Бодіарт – мистецтво розпису оголеного або практично оголеного людського тіла. Засновник та промоутер цього свята – художник з Нью-Йорку Енді Голуб. За його словами, Body Painting Day – свято самовираження та мистецтва, яке робить світ кращим, оскільки дарує людям позитивні емоції та виключно користь.

Так, художники мають можливість продемонструвати свою творчість, моделі отримують шанс ще раз усвідомити та переконатися в красі свого тіла, а люди – змогу насолодитися мистецтвом та творчими роботами.

8 липня у Нью-Йорку проходить гучний фестиваль бодіарту, на якому отримати малюнок на тілі може кожен охочий.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Міхала (Михайла Йосиповича) Ролле (1865−1932), польського прозаїка, публіциста, історика, дослідника історії та культури Волині та Поділля;

130 років від дня народження Ігоря Євгеновича Тамма (1895–1971), відомого фізика-теоретика, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики, Почесного громадянина міста Кропивницький;

120 років від дня народження Юлія Васильовича Боршош-Кум’ятського (1905–1978), українського поета, педагога;

100 років від дня народження Геннадія Станіславовича Довнара (1925–2009), українського письменника, драматурга, публіциста.

Ще в цей день:

1913 - Завершилися останні вибори у Галицький крайовий сейм, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшилася майже вдвічі (з 16 до 31);

1918 - Створено Державний сенат Української Держави — вищу судову інституцію;

2014 - Збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 в 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.

Церковне свято:

День пам’яті святого великомученика Прокопія

Прокопій жив і постраждав за часів імператора Діоклетіана (284-305). Батько святого, знатний римлянин на ім’я Христофор, був християнином, але мати, Теодосія, сповідувала язичництво. Прокопій отримав світську освіту і був представлений Діоклетіану. Проте після візії Господа Ісуса Христа під час мандрування до Єгипту, Прокопій став відданим послідовником Христа та оборонцем християн від язичників. Його мучеництво та нескореність віри служили прикладом для багатьох і надихнули інших християн на подібний подвиг.

Святий Прокопій — мученик, який змінив своє життя радикально після зустрічі з Господом.

Іменини: Олександр, Сава, Федір.