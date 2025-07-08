Інтерфакс-Україна
Події
06:26 08.07.2025

8 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 хв читати
8 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1231 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1231 RUSSIAN AGRESSION

8 липня відзначають Всесвітній день розкриття інформації, Всесвітній день боротьби з харчовою алергією, День бодіарту.

Рік тому у цей день РФ вдарила по лікарні "Охматдит" у Києві крилатою ракетою Х-101.

Під час російського удару в "Охматдиті" перебували 627 дітей, восьмеро з них зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували в інші лікарні.

Православна церква вшановує пам'ять  святого великомученика Прокопія.

Всесвітній день розкриття інформації

Всесвітній день розкриття інформації - це ініціатива, що запрошує людей і організації з усіх країн підтримати офіційне визнання світовими урядами позаземної присутності, що впливає на людську расу.

Всесвітній день боротьби з харчовою алергією

8 липня - Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Головна мета впровадження – звернути увагу людей на актуальну проблему поширення захворювання та його профілактики і лікування. З огляду на високу поширеність алергії, яка постійно зростає, медичні працівники наголошують на важливості профілактики, діагностики та лікування.

День бодіарту

Бодіарт – мистецтво розпису оголеного або практично оголеного людського тіла. Засновник та промоутер цього свята – художник з Нью-Йорку Енді Голуб. За його словами, Body Painting Day – свято самовираження та мистецтва, яке робить світ кращим, оскільки дарує людям позитивні емоції та виключно користь.

Так, художники мають можливість продемонструвати свою творчість, моделі отримують шанс ще раз усвідомити та переконатися в красі свого тіла, а люди – змогу насолодитися мистецтвом та творчими роботами.

8 липня у Нью-Йорку проходить гучний фестиваль бодіарту, на якому отримати малюнок на тілі може кожен охочий.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Міхала (Михайла Йосиповича) Ролле (1865−1932), польського прозаїка, публіциста, історика, дослідника історії та культури Волині та Поділля;

130 років від дня народження Ігоря Євгеновича Тамма (1895–1971), відомого фізика-теоретика, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики, Почесного громадянина міста Кропивницький;

120 років від дня народження Юлія Васильовича Боршош-Кум’ятського (1905–1978), українського поета, педагога;

100 років від дня народження Геннадія Станіславовича Довнара (1925–2009), українського письменника, драматурга, публіциста.

Ще в цей день:

1913 - Завершилися останні вибори у Галицький крайовий сейм, внаслідок яких кількість українських депутатів збільшилася майже вдвічі (з 16 до 31);

1918 - Створено Державний сенат Української Держави — вищу судову інституцію;

2014 - Збірна Німеччини у півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла на його полі 5-разового чемпіона світу, фаворита і господаря чемпіонату збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 в 1-му таймі), побивши при цьому багато світових футбольних рекордів.

Церковне свято:

День пам’яті святого великомученика Прокопія

Прокопій жив і постраждав за часів імператора Діоклетіана (284-305). Батько святого, знатний римлянин на ім’я Христофор, був християнином, але мати, Теодосія, сповідувала язичництво. Прокопій отримав світську освіту і був представлений Діоклетіану. Проте після візії Господа Ісуса Христа під час мандрування до Єгипту, Прокопій став відданим послідовником Христа та оборонцем християн від язичників. Його мучеництво та нескореність віри служили прикладом для багатьох і надихнули інших християн на подібний подвиг.

Святий Прокопій — мученик, який змінив своє життя радикально після зустрічі з Господом.

Іменини: Олександр, Сава, Федір.

Теги: #цей_день #якесьогоднісвято #8липня #церковне_свято #іменини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:46 07.07.2025
7 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:54 06.07.2025
6 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

6 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:26 05.07.2025
5 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

05:57 04.07.2025
4 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:31 03.07.2025
3 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:09 02.07.2025
2 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:17 01.07.2025
1 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:31 30.06.2025
30 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:44 29.06.2025
29 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:13 28.06.2025
28 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

28 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ВАЖЛИВЕ

Троє людей постраждали внаслідок російських дронових атак у Дніпровському районі Херсона

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок двох ворожих атак зросла до 82, 1 жінка загинула

Кабмін звернувся до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати кандидатури

Зеленський анонсував цього тижня зустріч з представниками коаліції охочих

Зеленський провів ставку: системи ППО, ракети до них, дронова ППО – на сьогодні головний пріоритет

ОСТАННЄ

Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині постраждали двоє людей

У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу

Троє людей постраждали внаслідок російських дронових атак у Дніпровському районі Херсона

20 поранених та значні руйнування в Запорізькій області через обстріли російських військ

Прем’єр Японії: уряд працюватиме над взаємовигідною угодою з США щодо митних заходів

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

За дорученням Трампа Міноборони США відправить до України додаткове оборонне озброєння

Південна Корея активізує торговельні переговори із США до запровадження 25% мит

США можуть відновити постачання призупиненої раніше військової допомоги Україні — ЗМІ

Трамп про масований обстріл України: Ми мусимо надіслати більше зброї

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА