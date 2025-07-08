Інтерфакс-Україна
Події
05:52 08.07.2025

Південна Корея активізує торговельні переговори із США до запровадження 25% мит

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Уряд Південної Кореї заявив про намір активізувати торговельні переговори зі Сполученими Штатами Америки перед запланованим запровадженням 25% тарифів з 1 серпня.

У заяві Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї зазначається, що направлений Сполученими Штатами лист "фактично продовжив пільговий період на впровадження взаємних тарифів".

"Для якнайшвидшого усунення невизначеності, пов’язаної з митами, у залишений час буде докладено максимум зусиль для досягнення взаємовигідного результату переговорів. Крім того, поряд із удосконаленням внутрішньої системи та раціоналізацією регуляторної політики для зменшення торговельного дефіциту — основного питання, яке турбує американську сторону, — уряд планує використати це як можливість для розвитку ключових галузей промисловості через партнерство з відродження виробництва між двома країнами", – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, Дональд Трамп опублікував листи до лідерів Японії та Південної Кореї, в яких оголосив про введення нових 25-відсоткових мит на експорт обох країн до Сполучених Штатів та підвищення мит на товари, що переправляються через ці країни. У понеділок він опублікував у соцмережі Truth Social два офіційні листи, адресовані президенту Південної Кореї Лі Чже Мену і прем'єр-міністру Японії Сігеру Ісібі

Джерело: https://www.motie.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/170691/view

Теги: #мита #переговори #корея #сша

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