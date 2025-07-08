Окупанти втратили 209 військових на Покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти втратили на Покровському напрямку в понеділок 209 військових,з них 78 - безповоротно, загалом на напрямку атакували впродовж доби 46 разів, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, знешкоджено 209 окупантів, з яких 78 – безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Українські воїни знищили автомобіль, десять мотоциклів, два квадроцикли, дві артилерійські системи, 19 БпЛА, станцію візуального спостереження "Муром-М", два термінали супутникового зв’язку та три антени управління БпЛА. Крім того, уражено два автомобілі, мотоцикл та чотири артилерійські системи.

Загалом протягом дня на Покровському напрямку противник 46 разів атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Наші захисники стримують натиск противника, бої не вщухають до цього часу.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26375