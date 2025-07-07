Інтерфакс-Україна
Події
23:35 07.07.2025

США призупинили постачання зброї Україні у рамках глобального перегляду допомоги – речниця

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Рішення про призупинення постачання зброї Україні не було ухвалене ані президентом США, ані Пентагоном без його згоди.

Воно є частиною стандартної процедури перегляду всієї зовнішньої військової допомоги, яку проводить Міністерство оборони США, під час брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, відповідаючи на запитання журналістів щодо причин тимчасового призупинення підтримки Києва в умовах інтенсивних російських обстрілів.

"Ні, жодне з цих тверджень не є правдою…Це було стандартне переглядання, яке проводить Пентагон, стосовно всієї зброї, всієї допомоги та підтримки, яку Сполучені Штати надають усім країнам і регіонам світу, не лише Україні. Коли міністр оборони (Secretary of Defense) обійняв свою посаду, він доручив Пентагону провести такий перегляд, щоб переконатися, що все, що відправляється за кордон, відповідає інтересам Сполучених Штатів", - зазначила Левітт.

Джерело: https://www.youtube.com/live/Bi4eqS65UX8?si=Mrgyy3NQPnyzZz92

Теги: #зброя #постачання #сша

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