Інтерфакс-Україна
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18:39 07.07.2025

Речник МЗС України: Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви

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Речник МЗС України: Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи чергові заяви очільника російського МЗС Лаврова про умови мирної угоди з Україною, заявив, що справжня денацифікація повинна починатися з Москви, враховуючи її ставлення до інших народів.

"Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви, враховуючи її ставлення до інших етнічних груп - азербайджанців та інших народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших", - написав Тихий у соціальній мережі Х у понеділок.

У своєму дописі Тихий посилається на Clash Report, який цитує Лаврова, що умовами мирного договору з Україною в ультимативній формі називає "демілітаризацію" та "денацифікацію" України, а також припинення судових позовів, зняття санкцій проти РФ і повернення заморожених активів.

Речник МЗС України наголосив, що "войовнича риторика Лаврова демонструє, що Росія відкидає мирні зусилля і натомість вдається до ультиматумів типу 2022 року".

"Ми закликаємо партнерів невідкладно вдарити по цих російських "денацифікаторах" новими, жорсткими санкціями, щоб повернути їх до реальності", - додав він.

Джерело: https://x.com/spoxukrainemfa/status/1942204814592508096

Теги: #тихий #мзс

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