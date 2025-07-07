В країнах НАТО зростає розуміння, що запобігання вступу України до НАТО є не метою Путіна, а інструментом її досягнення – Єрмак

Фото: сайт Президента України

Зусилля РФ переконати світ, що прагнення України до НАТО нібито стали причиною вторгнення, зазнали невдачі, констатує голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своїй статті "НАТО-Україна: взаємні інвестиції в євроатлантичну безпеку" для видання The Hill.

Статтю опубліковано в понеділок за підсумками саміту НАТО в Гаазі в червні.

"У столицях НАТО зростає розуміння того, що кінцева мета Росії у війні проти України полягає не в тому, щоб ліквідувати натівські амбіції України, а в тому, щоб знищити Україну як державу та націю та відновити Російську імперію в новій формі. Іншими словами, запобігання вступу України до НАТО не є кінцевою метою Путіна, а лише інструментом для її досягнення", - відзначив він.

Голова ОП наголосив, що НАТО не переглянуло жодної зі своїх попередніх позицій щодо майбутнього членства України, і, хоча ці формулювання не були повторені в комюніке, Україна може почати інтерпретувати це упущення як визнання НАТО незворотності євроатлантичного шляху України, який більше не потребує постійного повторення в кожній заяві альянсу.

"Звісно, відповіді, надані в Гаазі, не є остаточними. Адаптація НАТО до нової євроатлантичної реальності триває. Незважаючи на підтверджену відданість США п'ятій статті, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність, проявити більше ініціативи та по-справжньому розпочати нарощування своїх оборонних можливостей. Роблячи це разом з Україною, чиї збройні сили унікально загартовані сучасною війною з Росією, а також її динамічною оборонною промисловістю та технологіями, цей процес значно полегшить і пришвидшить", - наголосив Єрмак.

За його словами, Україна самостійно реалізує Стратегічну концепцію НАТО щодо нейтралізації Росії як найбільш значної та безпосередньої загрози безпеці союзників не будучи членом Альянсу та без залучення його військ.

Єрмак наголосив, що очікування щодо саміту НАТО в Гаазі були скромними у державах-членах і серед країн-партнерів, але "він влив нову енергію в трансатлантичні відносини", значною мірою завдяки об'єднавчим здібностям генерального секретаря Марка Рютте.

"Саміт дав чіткі відповіді на всі ключові питання. По-перше, прогнози тих, хто стверджував, що США вийдуть з НАТО майже одразу після вступу Трампа на посаду, виявилися передчасними. Чітко підтвердивши відданість Америки статті п'ятої Вашингтонського договору, Трамп підтвердив роль США як лідера альянсу… По-друге, мета зробити НАТО сильнішим, справедливішим і смертоноснішим шляхом зобов'язання збільшити витрати на оборону до 5% полягає не лише в тому, щоб змусити європейських членів НАТО взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Це також являє собою довгоочікуване визнання України невід'ємною частиною євроатлантичної безпеки", - вказав він.

За словами голова Офісу президента України, цей крок сигналізує про зростаюче усвідомлення того, що підтримка України є не лише моральним обов'язком перед жертвою найжорстокішої агресії в Європі з часів Другої світової війни, але й життєво важливим інтересом безпеки для держав-членів альянсу, особливо в Європі.