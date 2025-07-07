Зеленський розраховує на виконання партнерами усіх домовленостей щодо захисту України

РФ випустила по Україні за тиждень 1270 дронів та 39 ракет, повідомив президент України Володимир Зеленський, відзначивши важливість реалізації домовленостей з країнами-партнерами про постачання систем протиповітряної оборони та спільне виробництво зброї.

"Загалом за минулий тиждень було близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисяча КАБів. Дуже розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися. ППО – це головне для захисту життя. Також уже доволі динамічно реалізовуємо домовленості про інвестиції в наше власне виробництво зброї, зокрема всіх типів дронів. Особлива увага – дронам-перехоплювачам. Контрактуємо по максимуму", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Як повідомлялося, в ніч на 7 липня противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 та 101 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, з яких протиповітряною обороною було знешкоджено 75 дронів. Зокрема, 58 було збито вогневими засобами ураження, 17 — локаційно втрачено/подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 10 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях", - йдеться у повідомленні.