10:37 07.07.2025
Окупанти атакують Запоріжжя дронами, поранені 10 жителів – обладміністрація
Не менше 10 мирних жителів Запоріжжя отримали поранення внаслідок атаки російських дронів у понеділок вранці, повідомив голова Запорізьскої обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Попередньо є руйнування та поранені", - написав він у Телеграм.
"Попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя", - додав Федоров пізніше.
За його словами, атака триває.