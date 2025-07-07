Інтерфакс-Україна
Події
10:37 07.07.2025

Окупанти атакують Запоріжжя дронами, поранені 10 жителів – обладміністрація

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Окупанти атакують Запоріжжя дронами, поранені 10 жителів – обладміністрація

Не менше 10 мирних жителів Запоріжжя отримали поранення внаслідок атаки російських дронів у понеділок вранці, повідомив голова Запорізьскої обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Попередньо є руйнування та поранені", - написав він у Телеграм.

"Попередньо, щонайменше десять людей постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя", - додав Федоров пізніше.

За його словами, атака триває.

Теги: #запоріжжя #федоров #атака_бпла_рф

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