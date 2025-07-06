Інтерфакс-Україна
Події
07:48 06.07.2025

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, постраждала літня жінка - Федоров

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Російські війська за добу здійснили 532 обстріли по 14 населених пунктах Запорізької області, постраждала літня жінка, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю та Білогірʼю, а 339 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Петро-Михайлівку, Барвинівку, Юрківку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Верхню Терсу та Новопавлівка.

Також 11 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку, а 176 артилерійських ударів завдано по території  Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 20 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, сільгосптехніки та приміщень фабрики та ферми.

Глава ОВА зазначив, що літня жінка постраждала внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/21761

Теги: #постраждала #запорізька #обстріли

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