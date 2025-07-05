Інтерфакс-Україна
Події
20:38 05.07.2025

СБУ затримали завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя, який вчинив теракт в Одесі

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Співробітники Служби безпеки України та правоохоронці Національної поліції затримали раніше засудженого 22-річного агента російських спецслужб родом із Запоріжжя, який вранці суботи вчинив теракт в Одесі, йому загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомляє прес-центр СБУ.

Повідомляється, що за матеріалами справи, поплічником ворога виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Його завербували через телеграм-канали.

Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль.

Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант встановив телефон із віддаленим доступом для ворога навпроти спланованого місця теракту, повідомили в СБУ.

"Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, після підриву агент намагався виїхати з Одещини, сподіваючись "залягти на дно".

"Втім, співробітники СБУ та Нацполіції "по гарячих слідах" розшукали та затримали його. Ворожому агенту загрожує до 12 років позбавлення волі", - розповіли в спецслужбі.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи, щоб встановити всі обставини злочину.

Джерело: https://t.me/SBUkr/15255

Теги: #агент #сбу #затримання

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