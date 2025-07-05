Інтерфакс-Україна
Події
18:12 05.07.2025

В Одесі погодили відкриття більше 20 пляжних зон

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В Одесі погодили відкриття більше 20 пляжних зон

Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) погодила відкриття 29 пляжних зон, 27 із них в Одесі, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Одеська ОВА вже погодила відкриття 29 пляжних зон, з них 27 - в Одесі. Попри все, на Одещині триває оздоровчий сезон!" - написав він в телеграмі.

Зокрема, Кіпер перерахував такі зони, як "Ітака", "Інклюзивний пляж "Безмеж", "Буфет на Малому Фонтані", "Гранд Петтін", "Куба", "Пляж "Калетон", муніципальний пляж "Чайка", "Сігал Біч", муніципальний пляж "Курортний", "Паблік", "Андерхілл", "Ліберті", "Ібіца", "Варадеро", "Кораблик", "Ківі", 5 ділянок "Соло Біч", пляж "Кокос", "Кокос-Курортний", 2 зони між траверсами №14 і №15 пляжу "Золотий берег", Ланжерон, муніципальний пляж для людей з інвалідністю (11 ст. Великого Фонтану).

Крім того, за словами Кіпера, ще 2 пляжі відкрито в області. Зокрема, центральний міський пляж (Чорноморськ), пляж у селищі Приморське (Ізмаїльський район).

"Список оновлюється - після проходження перевірок", - зазначив глава ОВА.

Кіпер наголосив, що під час повітряної тривоги, шторму від 2 балів чи виявленні підозрілих предметів перебування людей біля моря заборонено.

Теги: #пляжний_сезон #одеса

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