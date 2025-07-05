Інтерфакс-Україна
Події
16:14 05.07.2025

Ворожий обстріл пошкодив відділення "Нової пошти" у Чугуєві

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Масована атака ворога на Україну дронами увечері 4 липня пошкодила відділення "Нової пошти" №1 в місті Чугуїв (Харківська обл.), ніхто з працівників і клієнтів не постраждав — на момент удару відділення було зачинене, повідомляє компанія у суботу.

"Наразі відділення працює в обмеженому режимі: лише видача з рампи, без доступу клієнтів до приміщення через значні пошкодження конструкцій. Усі посилки вціліли. Відправлення, які прямують до цього відділення, перенаправляються до відділення №2", – йдеться у релізі "Нової пошти".

Компанія зазначила, що на місці триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення. Якщо обслуговування в середині буде безпечним — відділення відновить повноцінну роботу найближчим часом. У разі потреби — поруч буде розгорнуто мобільне відділення.

"Нова пошта" – лідер експрес-доставки в Україні. На кінець минулого року компанія мала 1 891 власних та 11 317 агентських відділень проти 1 847 та 9 614 станом на кінець 2023 року.

Згідно з інформацією на сайті, в Чугуєві у "Нової пошти" 3 відділення, 2 пункти та 32 поштомати.

Теги: #пошкодження #чугуїв #нова_пошта

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