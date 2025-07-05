У Парижі на Сені відкрився купальний сезон уперше з 1923 року

Перші паризькі купальники занурилися в Сену в суботу, де з 5 липня дозволено купання в суворо відведених для цього місцях, повідомляє Le Monde.

У Сені було заборонено купатися через погану якість води з 1923 року. Тепер для купальщиків обладнано понтони, сходи, душі та кабіни для переодягання.

Обладнано три дозволені зони: біля Ейфелевої вежі, навпроти острова Сен-Луї та в Берсі. За сприятливих метеоумов вони будуть доступні до 31 серпня, через рік після проведення паризької Олімпіади 2024 року, коли на Сені проходили змагання плавців із тріатлону.

"За якістю води вестимуть спостереження, і контроль за тим, що відбувається на річці, буде посилено", - зазначає видання.

"Один із моїх попередників, будучи мером Парижа, мріяв, щоб усі могли купатися в Сені. Завтра його обіцянку буде виконано", - написав напередодні президент Франції Еммануель Макрон у соціальній мережі, натякаючи на Жака Ширака, який заявляв, що настане час, коли в Сені можна буде купатися.

Поліпшення якості води в Сені значною мірою пов'язане з відкриттям напередодні Олімпіади станції з очищення зливових стічних вод у Шампіньї-сюр-Марн (близько 15 км на південний схід від Парижа).