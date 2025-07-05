Інтерфакс-Україна
Події
15:20 05.07.2025

У Парижі на Сені відкрився купальний сезон уперше з 1923 року

1 хв читати

Перші паризькі купальники занурилися в Сену в суботу, де з 5 липня дозволено купання в суворо відведених для цього місцях, повідомляє Le Monde.

У Сені було заборонено купатися через погану якість води з 1923 року. Тепер для купальщиків обладнано понтони, сходи, душі та кабіни для переодягання.

Обладнано три дозволені зони: біля Ейфелевої вежі, навпроти острова Сен-Луї та в Берсі. За сприятливих метеоумов вони будуть доступні до 31 серпня, через рік після проведення паризької Олімпіади 2024 року, коли на Сені проходили змагання плавців із тріатлону.

"За якістю води вестимуть спостереження, і контроль за тим, що відбувається на річці, буде посилено", - зазначає видання.

"Один із моїх попередників, будучи мером Парижа, мріяв, щоб усі могли купатися в Сені. Завтра його обіцянку буде виконано", - написав напередодні президент Франції Еммануель Макрон у соціальній мережі, натякаючи на Жака Ширака, який заявляв, що настане час, коли в Сені можна буде купатися.

Поліпшення якості води в Сені значною мірою пов'язане з відкриттям напередодні Олімпіади станції з очищення зливових стічних вод у Шампіньї-сюр-Марн (близько 15 км на південний схід від Парижа).

Теги: #пляж #сена #париж

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 03.06.2025
Генсек НАТО у середу відвідає Францію

Генсек НАТО у середу відвідає Францію

14:22 02.06.2025
У Парижі за останню добу затримали близько 80 осіб через заворушення після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів

У Парижі за останню добу затримали близько 80 осіб через заворушення після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів

21:40 28.04.2025
Перемовини у паризькому і лондонському форматі планують продовжити - Тихий

Перемовини у паризькому і лондонському форматі планують продовжити - Тихий

13:15 18.04.2025
США хочуть забезпечити повне припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів – ЗМІ

США хочуть забезпечити повне припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів – ЗМІ

10:52 18.04.2025
Глава МЗС Франції вважає зустрічі в Парижі 17 квітня "дипломатичним успіхом Франції"

Глава МЗС Франції вважає зустрічі в Парижі 17 квітня "дипломатичним успіхом Франції"

12:03 17.07.2024
Мер Парижа викупалася в Сені на тлі стурбованості щодо придатності води в річці для проведення Олімпіади

Мер Парижа викупалася в Сені на тлі стурбованості щодо придатності води в річці для проведення Олімпіади

12:12 08.06.2024
В Одесі офіційно відкрився перший пляж - ОВА

В Одесі офіційно відкрився перший пляж - ОВА

18:11 15.07.2022
На Одещині відпочивальник на морі підірвався на міні - обладміністрація

На Одещині відпочивальник на морі підірвався на міні - обладміністрація

15:38 11.06.2022
Міна, яку зірвало з якоря, здетонувала просто в морі біля Одеси – спікер

Міна, яку зірвало з якоря, здетонувала просто в морі біля Одеси – спікер

13:23 04.06.2022
Троє жителів Лазурного на пляжі підірвалися на ворожій міні

Троє жителів Лазурного на пляжі підірвалися на ворожій міні

ВАЖЛИВЕ

Сирський відвідав Південнослобожанський напрямок, де є загроза нових наступальних дій противника

Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

Основним напрямком удару росіян у ніч проти суботи став Старокостянтинів

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців

Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

ОСТАННЄ

У Херсоні від ворожого дрону загинув чоловік

Воїни ЛСР полонили африканського "студента" на Запорізькому напрямку - ГУР

У Чугуєві ліквідовано масштабну пожежу, спричинену нічною атакою ворожих БпЛА

Сирський відвідав Південнослобожанський напрямок, де є загроза нових наступальних дій противника

На початку тижня в Україні на півдні та в центрі – сильна спека, на заході місцями дощі з грозами

Кількість постраждалих через російську атаку на Київ збільшилась до 31 особи

СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як спробу теракту

Через ворожу атаку в Чернігівській області поранено листоношу

Порошенка не випустили за кордон на з'їзд іспанської Народної партії та конференцію в Римі, заявляють в "Євросолідарності"

Автомобіль УЧХ пошкоджено внаслідок російської повітряної атаки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА