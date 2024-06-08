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12:12 08.06.2024

В Одесі офіційно відкрився перший пляж - ОВА

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В Одесі офіційно відкрився перший пляж - ОВА

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" спільно підписали наказ про доступ цивільних до моря.

"Відсьогодні перша відкрита зона - пляж "Калетон" в Одесі", - написав Кіпер у телеграм-каналі в суботу.

Він зазначив, що список буде доповнюватися в міру проходження перевірок.

"Ми розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також одну лагуну в Ізмаїльському районі", - повідомив Кіпер.

Водночас він нагадав, що під час повітряної тривоги, у разі виявлення підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів - перебування людей біля моря заборонено.

Теги: #пляж #одеса

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