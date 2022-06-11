Міна, яку зірвало з якоря, здетонувала просто в морі біля Одеси – спікер

Ворожа міна, яку зірвало з якоря, здетонувала просто в морі біля Одеси, повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"До чорноморського узбережжя Одещини знову винесло ворожу міну, яку зірвало з якоря. Її було виявлено за 20 м від берега. Міна здетонувала прямо в морі, ймовірно, після зіткнення з іншим предметом", - написав Братчук у телеграм-каналі в суботу.

"Які ще необхідні докази того, що цього року в Чорному морі купатися небезпечно?!", - підсумував він.