Події

18:11 15.07.2022

На Одещині відпочивальник на морі підірвався на міні - обладміністрація

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На Одещині відпочивальник на морі підірвався на міні - обладміністрація

Молодий чоловік загинув на Одещині у п'ятницю, підірвавшись на міні у прибережних водах одного з пляжів, йому відірвало голову, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Чергова трагедія на одному з пляжів Одеської області. У свій день народження молодик підірвався на міні. Порушуючи всі заборони, всі вимоги, нехтуючи заборонами, пішов купатися. Страшну річ зараз скажу: підірвався з травматичною ампутацією голови", - сказав Братчук у відеозверненні в телеграмі.

Він зазначив, що купатися в Чорному морі, відвідувати чорноморські пляжі наразі небезпечно через міни і можливе падіння уламків ракет, які збивають. "Наслідки можуть бути катастрофічними... Бережіть себе, своїх рідних та близьких, потерпіть до курортного сезону вже наступного переможного та мирного року", - сказав Братчук.

 

Теги: #пляж #одеська_область #міни #братчук

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