Інтерфакс-Україна
Події
12:31 05.07.2025

СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як спробу теракту

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СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як спробу теракту

Служба безпеки України кваліфікує вибух авто в Київському районі Одеси, що стався у суботу вранці, як спробу теракту, відкрито відповідне кримінальне провадження.

"СБУ кваліфікує вибух авто в Київському районі Одеси 5 липня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження. За даними слідства, вибух автомобіля Opel пролунав сьогодні зранку на вулиці Варненській. Наразі відомо, що постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога. На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки", - йдеться у повідомленні на сторінці управління СБУ в Одеській області у Facebook.

Повідомляється, що СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Як повідомлялось, у Київському районі Одеси вибухнув автомобіль, постраждав чоловік, який перебував усередині транспортного засобу.

Теги: #одеса #теракт #вибух

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