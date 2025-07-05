В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік

У Київському районі Одеси вибухнув автомобіль, постраждав чоловік, який перебував у транспортному засобі.

Як повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області, повідомлення про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській надійшло на спецлінію 102 в суботу зранку.

"За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога", - повідомила пресслужба.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.

Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин, наголосили в поліції.