Інтерфакс-Україна
Події
10:37 05.07.2025

В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік

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У Київському районі Одеси вибухнув автомобіль, постраждав чоловік, який перебував у транспортному засобі.

Як повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області, повідомлення про вибух автомобіля Opel на вулиці Варненській надійшло на спецлінію 102 в суботу зранку.

"За попередньою інформацією, постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога", - повідомила пресслужба.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.

Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин, наголосили в поліції.

Теги: #автомобіль #одеса #вибух

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