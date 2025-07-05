Інтерфакс-Україна
Події
08:26 05.07.2025

У Словенії проведуть референдум щодо збільшення витрат на оборону

1 хв читати
У Словенії проведуть референдум щодо збільшення витрат на оборону

Парламент Словенії підтримав ініціативу Лівої партії про проведення консультативного референдуму щодо збільшення витрат на оборону, повідомляє Delo.si.

Пропозицію щодо референдуму підтримали дві з трьох партій словенської коаліції – Ліві та соціал-демократи, а також дві менші опозиційні партії.

На референдум планується винести таке формулювання: "Чи підтримуєте ви збільшення витрат Словенії на оборону до 3% ВВП на рік, що становить приблизно EUR2,1 млрд , до 2030 року?"

Премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб, чий Рух "Свобода", проголосував проти пропозиції колег по коаліції, після цього анонсував ініціювання референдуму "щодо членства Словенії в НАТО".

"Є тільки два шляхи: або ми залишаємося в Альянсі і платимо членські внески, або виходимо з Альянсу", – заявив Голоб.

Джерело: https://www.delo.si/novice/slovenija/poslanci-o-razpisu-posvetovalnega-referenduma-o-dvigu-obrambnih-izdatkov

Теги: #оборона #словенія #референдум

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 04.07.2025
Україні потрібна постійна оборонна та військова підтримка - заява парламентаріїв країн Європи

Україні потрібна постійна оборонна та військова підтримка - заява парламентаріїв країн Європи

16:41 03.07.2025
У Києві відбувся урочистий прийом з нагоди Дня незалежності Республіки Словенія

У Києві відбувся урочистий прийом з нагоди Дня незалежності Республіки Словенія

10:50 03.07.2025
Умєров представив у Києві ключові українські ініціативи представникам німецької оборонної індустрії

Умєров представив у Києві ключові українські ініціативи представникам німецької оборонної індустрії

08:59 02.07.2025
Велика Британія та Німеччина готуються підписати договір про взаємну оборону - ЗМІ

Велика Британія та Німеччина готуються підписати договір про взаємну оборону - ЗМІ

13:50 27.06.2025
Військові частини Житомирщини та Києва будуть забезпечені харчовими продуктами за новими контрактами

Військові частини Житомирщини та Києва будуть забезпечені харчовими продуктами за новими контрактами

12:16 26.06.2025
В Орбана оголосили результати т.зв. референдуму щодо України в ЄС

В Орбана оголосили результати т.зв. референдуму щодо України в ЄС

15:41 25.06.2025
Союзники по НАТО підтвердили зобов’язання витрачати 5% ВВП на оборону. Росія названа "довгостроковою загрозою" – декларація саміту альянсу

Союзники по НАТО підтвердили зобов’язання витрачати 5% ВВП на оборону. Росія названа "довгостроковою загрозою" – декларація саміту альянсу

21:12 11.06.2025
Глава МЗС Словенії: Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб керівництво Росії понесло відповідальність за війни проти України

Глава МЗС Словенії: Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб керівництво Росії понесло відповідальність за війни проти України

18:06 22.05.2025
Зеленський: Словенія буде представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

Зеленський: Словенія буде представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

13:34 31.03.2025
Президент Національної асамблеї Словенії прибула до України з візитом

Президент Національної асамблеї Словенії прибула до України з візитом

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба

Єрмак повідомив про розмову Зеленського з Трампом

Внаслідок ворожого удару по центру Куп’янська загинула мирна мешканка - Синєгубов

ДСНС: У столиці через нічну атаку загинула одна людина

ОСТАННЄ

Внаслідок обстрілів на Харківщині одна людина загинула, 15 постраждали, серед них двоє дітей

Російські війська здійснили майже 120 обстрілів по території Сумщини

Через російську агресію 11 жителів Херсонщини отримали поранення - Прокудін

Уражено аеродром "Борисоглєбськ" - Генштаб

Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині 4 постраждалих – Лисак

Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення – Генштаб

Під удар російського безпілотника потрапила херсонка – ОВА

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

Рютте сподівається на "гнучкість" США, щоб Україна була зі зброєю

Окупанти завдали 469 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА