У Словенії проведуть референдум щодо збільшення витрат на оборону

Парламент Словенії підтримав ініціативу Лівої партії про проведення консультативного референдуму щодо збільшення витрат на оборону, повідомляє Delo.si.

Пропозицію щодо референдуму підтримали дві з трьох партій словенської коаліції – Ліві та соціал-демократи, а також дві менші опозиційні партії.

На референдум планується винести таке формулювання: "Чи підтримуєте ви збільшення витрат Словенії на оборону до 3% ВВП на рік, що становить приблизно EUR2,1 млрд , до 2030 року?"

Премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб, чий Рух "Свобода", проголосував проти пропозиції колег по коаліції, після цього анонсував ініціювання референдуму "щодо членства Словенії в НАТО".

"Є тільки два шляхи: або ми залишаємося в Альянсі і платимо членські внески, або виходимо з Альянсу", – заявив Голоб.

Джерело: https://www.delo.si/novice/slovenija/poslanci-o-razpisu-posvetovalnega-referenduma-o-dvigu-obrambnih-izdatkov