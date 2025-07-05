Інтерфакс-Україна
Події
03:31 05.07.2025

Прем'єр-міністр Італії спростувала припинення постачань американського озброєння Україні

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Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що США не припиняли постачання озброєння Україні, як про це повідомили ЗМІ, Вашингтон переглянув список постачання, але це не означає повного припинення військової допомоги Києву.

"Сполучені Штати не припинили постачання зброї та підтримку України, вони переглянули рішення про постачання конкретних компонентів. Це важливий факт, але це дуже відрізняється від повного припинення постачань", - сказала Мелоні під час виступу на форумі в Массерії.

Вона додала, що розмовляла з президентом США Дональдом Трампом щодо постачань озброєння Україні. Мелоні сподівається на "позитивний розвиток подій у цьому питанні".

Джерело: https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2025/07/04/meloniho-sentito-trump-spero-sviluppi-positivi-con-kiev_b7b17fdf-96d4-44db-b10d-bf34ced64be5.html

Теги: #сша #постачаня #зброї #італія

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