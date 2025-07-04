Україні вдалося суттєво збільшити квоти на експорт чутливої агропродукції в ЄС – торговий представник

Досягнуті днями домовленості щодо оновлення угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС передбачають суттєве збільшення квот на експорт чутливої агропродукції в ЄС порівняно з тими, які діяли до введення автономних торговельних преференцій (ATM) у 2022 році та були поновлені з 6 червня цього року, повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

"Тепер офіційно і з цифрами – ми домовилися з ЄС оновити угоду про вільну торгівлю, яка дозволяє зберегти обсяги торгівлі, досягнуті за часи дії автономних торгівельних преференцій", – с у п’ятницю.

Торговий представник повідомив журналістам, що за результатами рішення комітету асоціації у торговому складі європейська сторона опублікувала у п’ятницю нові запропоновані квоти, які мають бути затверджені рішення Єврокомісії та погоджені радою ЄС, а з українського боку – розпорядженням Кабінету Міністрів.

"Формалізація домовленостей очікується за місяць", – сказав Качка.

За його словами, консультації про перегляд умов торгівлі в рамках ст.29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, частиною якої є угода про Зону вільної торгівлі (DCFTA), тривали з 2 червня та отримали гарний результат.

"З $800 млн потенційних збитків (від припинення ATM – ІФ-У) ми всі їх прибрали. Ці (нові затверджені) умови сукупно не містять шкоди", – підкреслив торговий представник.

Щодо переходу на виробничі стандарти Євросоюзу, які також є частиною домовленості, він наголосив, що всі ці зобов’язання вже були прописані в Угоді про асоціацію.

"Україна щорічно буде звітувати, і, сподіваюся, в 2028 році на основі цієї роботи ми вийдемо на чергову лібералізацію умов торгівлі", – заявив Качка та зауважив, що наразі сторони домовилися про наступний перегляд умов торгівлі агропродукцією в рамках Угоди про асоціацію через три роки – у 2028 році.

Торговий представник повідомив, що з 40 квот на експорт української продукції в країни ЄС п'ять лібералізовано в цілому (гриби, продукти з ферментованого молока, харчові домішки), у чотирьох квотах лібералізовано окремі товари (наприклад, виноградний сік, фруктозу, жирніші види сухого молока), а чотири квоти перекомпоновано.

За його словами, розмір квот на мед збільшено з 2021 року на 483,3% (до 35 тис. тонн), на цукор та оброблений крохмаль – на 400% (до 100 тис. тонн та 8 тис. тонн відповідно), ячмінну січку та крупи; зернові, оброблені іншим чином – на 335,8% (до 34 тис. тонн), висівки, лузгу та залишки – на 286% (до 85 тис. тонн).

Він додав, що квоти на експорт сухого молока зростуть на 208% (до 15,4 тис. тонн), яєць – на 200% (до 18 тис. тонн), солоду, оброблених томатів та перероблених цукрових продуктів – на 150% (до 17,5 тис. тонн, 25 тис. тонн та 7,5 тис. тонн відповідно), крохмалі – на 144% (до 24,4 тис. тонн), вершкове масло – на 133,3% (до 7 тис. тонн), овес – на 92,5% (до 7,7 тис. тонн), кукурудзу – на 53% (до 1 млн тонн).

Як уточнив Качка, на 50% збільшено квоти на експорт молока, вершків, згущеного молока (до 15 тис. тонн), часнику (до 750 тонн), інші цукрів (до 30 тис. тонн), соку яблучного (до 30 тис. тонн), продуктів з обробленого вершкового масла (до 375 тонн), цукрової кукурудзи (до 2,25 тис. тонн), манітол-сорбітолу (до 150 тонн), перероблених зернових продуктів (до 3 тис. тонн).

За його словами, квоти на експорт цукрових сиропів зростуть на 35% (до 2,8 тис, тонн), м’яса птиці – на 33,3% (до 120 тис. тонн), пшениці – на 30% (до 1,3 млн тонн), етанолу – на 25% (до 125 тис. тонн) та ячменю – на 22,2% (до 450 тис. тонн).

Торговий представник зазначив, що по відношенню до реальних обсягів торгівлі 21 з 34 квот має обсяг більший, ніж максимум за час дії преференцій, і ще в трьох квотах обсяг більший за експорт 2024 року.

Як пояснив Качка, у шести квотах, в яких обсяг менший за рівень 2024 року (сухе молоко, яйця, мед, пшениця, ячмінь та кукурудза), умови торгівлі дозволяють підтримувати обсяги експорту.

"І лише для трьох товарів обсяги менші, ніж за часів преференцій, але ми мінімізували шкоду", – підкреслив торговий представник.

Згідно з наявними даними, мова йде про м’ясо птиці, цукор та сік яблучний, експорт яких 2024 року з України в ЄС становив відповідно 136,6 тис. тонн, 331,8 тис. тонн та 78,2 тис. тонн.