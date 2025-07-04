Київрада у I півріччі надала матеріальну допомогу майже 4 тис. киян, житло яких постраждало від обстрілів

Одноразову адресну матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. грн у першому півріччі 2025 року отримали 3807 киян, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок збройної агресії РФ, повідомили в департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами виконувача обов’язків директора департаменту Максима Бученка, також діють програми компенсації оренди житла для таких осіб. Станом на 30 червня одноразова адресна матеріальна допомога в розмірі 40 тис. грн здійснена для 378 киян, загальна сума виділеної за цим напрямком допомоги становить 15 млн 120 тис. грн. Звернення опрацьовуються протягом трьох робочих днів після їх надходження до департаменту.

Крім того, існує можливість отримати щомісячну (терміном не більше 12 міс.) адресну матеріальну допомогу в розмірі 20 тис. грн. Станом на сьогодні для виплати щомісячної матеріальної допомоги до Департаменту надійшло 83 звернення, виплата здійснюється щомісячно.

Як зазначається у повідомленні, виплати здійснюються в рамках міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 рр., затвердженої рішенням Київської міської ради від 4 липня 2024 року № 1651/9617. На 2025 рік в рамках програми передбачене фінансування цих заходів на загальну суму 960 млн 607 тис. 400 грн.