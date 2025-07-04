Міннац'єдності підписало з Представництвом МОМ в Україні меморандум про співробітництво

Міністерство національної єдності підписало з Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні (IOM Ukraine) меморандум про співробітництво, повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Як повідомив Чернишов в мережі Facebook, в меморандумі сторони зафіксували важливі напрямки подальшої співпраці, зокрема, йдеться про: розробку концепції для підтримки добровільного повернення та реінтеграції українців шляхом доступу до достовірної інформації та релевантних сервісів; довгострокові рішення для репатріантів, переміщених осіб і громад, що їх приймають — зокрема у сферах житла, працевлаштування, освіти та охорони здоров’я; розробку комунікаційних продуктів та інформаційних матеріалів для українців за кордоном та зокрема для тих, хто розглядає можливість повернення.

"Окремо під час нашої зустрічі з делегацією Міжнародної організації з міграції на чолі з паном Девідом Вомблом обговорили можливість співпраці вже існуючих Центрів підтримки МОМ та Центрів єдності", - додав віцепрем'єр.