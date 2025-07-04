Серед 6 постраждалих внаслідок атаки РФ у Кривому Розі – 2 рятувальники – ДСНС

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Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу постраждали шестеро людей, серед них два рятувальники, виникло декілька пожеж, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу постраждали 6 людей, серед них 2 рятувальники. Виникло декілька пожеж. По прибуттю надзвичайників до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару, через що двоє рятувальників отримали травми. Пошкоджені 4 пожежно-рятувальні автомобілі", - йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС у Телеграмі.

За інформацією, до ліквідації наслідків залучені понад 50 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

Роботи тривають.

Як повідомлялось, шестеро жителів міста Кривий Ріг Дніпропетровської області отримали поранення внаслідок атаки дронів у п'ятницю, влучання сталося в інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.