Інтерфакс-Україна
Події
12:54 04.07.2025

Генерал США Гринкевич приступив до обов'язків верховного головкому силами НАТО в Європі

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Генерал ВПС США Алексус Гринкевич у п'ятницю вступив на посаду верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил (ОЗС) НАТО в Європі (SACEUR), змінивши американського генерала армії Крістофера Каволі, який обіймав цю посаду з 4 липня 2022 року.

Церемонія відбулася у штабі верховного головкому ОЗС НАТО (SHAPE) в Монсі (Бельгія) у присутності генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Марка Рютте, який привітав нового головнокомандувача.

"У той час як Європа бере на себе зобов'язання посилювати колективну оборону, Ваше керівництво буде життєво важливим. Я також знаю, що Ви людина, яка розуміється на інноваціях, і це надзвичайно важливо. Я усвідомлюю, що НАТО може розраховувати на Вас так само, як і на Ваших попередників", - сказав Рютте, звертаючись до Гринкевича.

Генералу Гринкевичу 54 роки, у нього білоруське походження. Як і його попередники, він також очолив європейське командування американської армії. До призначення в Європу був директором з операцій Об'єднаного штабу збройних сил США, а до цього командував Дев'ятою повітряною армією США.

Теги: #нато #головком #гринкевич

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