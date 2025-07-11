ДБР завершило розслідування щодо спільника бізнесмена Гринкевича, який постачав неякісний одяг військовим

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо спільника львівського бізнесмена, який завдав збитків державі на понад мільярд гривень.

"Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо спільника львівського бізнесмена, який організував постачання неякісного військового спорядження для Міністерства оборони України на понад 1,16 млрд гривень", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією Бюро, обвинувальний акт передано до суду.

"Через те, що фігурант масштабної корупційної справи переховується за кордоном, справа щодо нього була виділена в окреме провадження. Він був близьким другом дитинства львівського бізнесмена та його кумом. Зараз, за інформацією слідчих, він переховується у столиці Австрії — Відні", - зазначають у відомстві.

У лютому 2024 року суд заочно арештував підозрюваного. Наразі він оголошений в міжнародний розшук через Інтерпол.

Як повідомлялось, наприкінці 2023 року ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Підприємець зі Львова курирував оборудку, до якої залучив свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії підписали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу.

29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, який пропонував $500 тисяч одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

17 січня 2024 року працівники ДБР оголосили про підозру Гринкевичу і членам злочинної організації, які завдали державному бюджету збитків на мільярд гривень. Їх викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. П’яти членам організації, яку, як стверджують в ДБР, створив Гринкевич, повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

Міноборони розірвало всі договори, укладені зі львівським бізнесменом Гринкевичем.