Підготовка до передачі додаткових систем Patriot Україні йде повним ходом – командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі

НАТО веде підготовку до швидкої передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, заявив у четвер верховний командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич, передає Reuters.

"Підготовка йде повним ходом, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями над передачею Patriot. Вказівки, які я отримав, полягали в тому, щоб відправити їх якнайшвидше", - сказав він на конференції в німецькому місті Вісбаден.