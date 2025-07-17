Інтерфакс-Україна
Події
11:29 17.07.2025

Підготовка до передачі додаткових систем Patriot Україні йде повним ходом – командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі

1 хв читати
Підготовка до передачі додаткових систем Patriot Україні йде повним ходом – командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі

НАТО веде підготовку до швидкої передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, заявив у четвер верховний командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич, передає Reuters.

"Підготовка йде повним ходом, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями над передачею Patriot. Вказівки, які я отримав, полягали в тому, щоб відправити їх якнайшвидше", - сказав він на конференції в німецькому місті Вісбаден.

Теги: #patriot #гринкевич

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 17.07.2025
Уряд Німеччини не знає про поставки систем ППО Patriot Україні - ЗМІ

Уряд Німеччини не знає про поставки систем ППО Patriot Україні - ЗМІ

11:03 15.07.2025
Німеччина обіцяє прийняти рішення щодо "Петріотів" для України найближчим часом

Німеччина обіцяє прийняти рішення щодо "Петріотів" для України найближчим часом

11:20 11.07.2025
ДБР завершило розслідування щодо спільника бізнесмена Гринкевича, який постачав неякісний одяг військовим

ДБР завершило розслідування щодо спільника бізнесмена Гринкевича, який постачав неякісний одяг військовим

12:54 04.07.2025
Генерал США Гринкевич приступив до обов'язків верховного головкому силами НАТО в Європі

Генерал США Гринкевич приступив до обов'язків верховного головкому силами НАТО в Європі

17:17 05.06.2025
Трамп номінував Алексуса Гринкевича на посаду головкома сил НАТО в Європі

Трамп номінував Алексуса Гринкевича на посаду головкома сил НАТО в Європі

21:37 23.12.2024
Суд продовжив арешт Роману Гринкевичу, однак зменшив розмір застави

Суд продовжив арешт Роману Гринкевичу, однак зменшив розмір застави

22:05 12.04.2024
Суд залишив Романа Гринкевича під вартою ще на два місяці

Суд залишив Романа Гринкевича під вартою ще на два місяці

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Юлію Свириденко прем'єром

У Раді зареєстровані президентські проєкти постанов про призначення Свириденко прем'єром, Сибіги – главою МЗС, Шмигаля – главою Міноборони

Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 154 од. спецтехніки

Ворог вдарив дронами по Дніпропетровщині, одна жертва і десять постраждалих

Арахамія оприлюднив кандидатський склад нового уряду України

ОСТАННЄ

Комітет нацбезпеки підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

Рада призначила Юлію Свириденко прем'єром

Зеленський: Українські воїни повернуться додому, коли ми переможемо ворога - Путіна

МЗС Польщі - представнику посольства РФ: Атака на польський завод "Барлінек" у Вінниці є порушенням міжнародного права

У Кривому Розі сталася пожежа внаслідок удару БПЛА, постраждала жінка

Міноборони спростило правила використання БпЛА під час воєнного стану

Жертвами пожежі в супермаркеті в Іраку стали 50 осіб

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, троє жителів загинули

Профільний комітет підтримав кандидатуру Сибіги на посаду очільника МЗС

У Раді зареєстровані президентські проєкти постанов про призначення Свириденко прем'єром, Сибіги – главою МЗС, Шмигаля – главою Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА