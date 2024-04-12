Суд залишив Романа Гринкевича під вартою ще на два місяці

Печерський районний суд м. Києва залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці, однак зменшив розмір застави до 393 млн грн, повідомляє "Суспільне".

"Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу - тримання під вартою на два місяці, повідомив Суспільному адвокат Андрій Гуджал. Також підозрюваному зменшили розмір застави до 393 мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, співробітники ДБР 22 січня затримали в Одесі сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа, який є п'ятим підозрюваним у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України.