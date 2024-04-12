Події

22:05 12.04.2024

Суд залишив Романа Гринкевича під вартою ще на два місяці

1 хв читати
Суд залишив Романа Гринкевича під вартою ще на два місяці

Печерський районний суд м. Києва залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці, однак зменшив розмір застави до 393 млн грн, повідомляє "Суспільне".

"Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу - тримання під вартою на два місяці, повідомив Суспільному адвокат Андрій Гуджал. Також підозрюваному зменшили розмір застави до 393 мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, співробітники ДБР 22 січня затримали в Одесі сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа, який є п'ятим підозрюваним у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України.

 

 

 

Теги: #суд #застава #гринкевич

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:32 12.04.2024
Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

15:23 12.04.2024
У Львові судитимуть директора будівельної компанії, якого звинувачують у привласненні 23 млн грн вкладників, - поліція

У Львові судитимуть директора будівельної компанії, якого звинувачують у привласненні 23 млн грн вкладників, - поліція

14:34 12.04.2024
Суд засудив до 10 років ув'язнення колаборанта, який видавав себе за ченця й освячував російські танки під час боїв за Київ

Суд засудив до 10 років ув'язнення колаборанта, який видавав себе за ченця й освячував російські танки під час боїв за Київ

20:00 11.04.2024
Київський апеляційний суд може ухвалити рішення щодо апеляції Turkcell на арешт частини частки в lifecell 16 квітня

Київський апеляційний суд може ухвалити рішення щодо апеляції Turkcell на арешт частини частки в lifecell 16 квітня

18:55 10.04.2024
Судитимуть посадовця виконкому сільради Київської області, підозрюваного в організації закупівлі військового обмундирування зі збитками у понад 1,7 млн грн - прокуратура

Судитимуть посадовця виконкому сільради Київської області, підозрюваного в організації закупівлі військового обмундирування зі збитками у понад 1,7 млн грн - прокуратура

18:17 04.04.2024
За ексрадника голови ОП внесли заставу в 30 млн грн - ВАКС

За ексрадника голови ОП внесли заставу в 30 млн грн - ВАКС

19:03 29.03.2024
Ексчиновника Вовчанської міськради, який обійняв посаду в окупаційній адміністрації, судитимуть заочно

Ексчиновника Вовчанської міськради, який обійняв посаду в окупаційній адміністрації, судитимуть заочно

18:00 26.03.2024
"Укрнафтобуріння" просить суд переглянути рішення про зупинку видобутку на Сахалінському родовищі

"Укрнафтобуріння" просить суд переглянути рішення про зупинку видобутку на Сахалінському родовищі

10:42 26.03.2024
Ferrexpo повідомило про новий судовий арешт 49,5% часток її "дочок" в Україні

Ferrexpo повідомило про новий судовий арешт 49,5% часток її "дочок" в Україні

18:04 19.03.2024
Спроба закриття справи Лагуна за правками Лозового: Київський апеляційний суд продовжить розгляд апеляційної скарги прокуратури

Спроба закриття справи Лагуна за правками Лозового: Київський апеляційний суд продовжить розгляд апеляційної скарги прокуратури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський взяв участь у презентації платформи "Зроблено в Україні" в Чернівцях

Сибігу звільнено з посади заступника керівника Офісу президента - указ

Президент акцентував увагу Конгресу місцевих та регіональних влад на захисті енергетики, ППО, створенні робочих місць і комунікації з партнерами

Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади

Нідерланди виділили Україні додаткові €1 млрд на військову допомогу та €400 млн на відновлення

ОСТАННЄ

Зеленський відвідав у Чернівцях медиків і військових у госпіталі та вручив їм нагороди

Зеленський взяв участь у презентації платформи "Зроблено в Україні" в Чернівцях

Зеленський у Чернівцях провів зустріч зі студентами

"Хезболла" запустила десятки реактивних снарядів по Ізраїлю

Резніков став новим директором "Безпекових та оборонних програм" в Українському інституті майбутнього

ТЧХУ проводить проєкт із психосоціальної підтримки населення в Кіровоградській області

Шмигаль: Україна прагне розпочати переговорний процес про вступ до ЄС не пізніше червня

Кулеба обговорив із главою МЗС Італії пошук систем ППО для України

Окупанти за добу завдали два ракетних і 72 авіаудари по Україні, обстріляли понад 110 міст і сіл

Українська авіація за добу завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА