Трамп номінував Алексуса Гринкевича на посаду головкома сил НАТО в Європі

Президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру генерал-лейтенанта ВСП Алексуса Гринкевича на посаду верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі, повідомляє Міністерство оборони США.

"Президент висунув таку кандидатуру: генерал-лейтенант ВПС Алексус Гринкевич для призначення в звання генерала під час служби в якості Верховного головнокомандувача ОВС НАТО в Європі. НАТО також погодилося призначити генерал-лейтенанта Гринкевича Верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі", - вказується у повідомленні.

Наразі Гринкевич обіймає посаду директора операцій J-3 Об'єднаного штабу Пентагону, Вашингтон, округ Колумбія.

Крім посади в НАТО, Гринкевич буде призначений командувачем Європейського командування США.

Він змінить нинішнього главу командування генерала Крістофера Каволі, який має піти у відставку на початку липня 2025 року.

Раніше видання Defense News із посиланням на джерела в Пентагоні та Конгресі писало, що в Пентагоні Гринкевича вважають одним із найперспективніших американських генералів. Колишній льотчик, який літав на винищувачах F-16 і F-22, він провів 4 роки у штабі Центрального командування (CENTCOM), допомагаючи керувати збройними силами США на Близькому Сході, зокрема, розміщеним там компонентом ВПС.