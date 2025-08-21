Інтенсивність зустрічей головкомів Коаліції охочих вказує на розвиток домовленостей щодо гарантій безпеки, відзначає Зеленський
Головнокомандувачі армій країн Коаліції охочих разом зі США провели зв’язок щодо початку роботи над гарантіями безпеки для України у вівторок, і у середу, 20 серпня, вже відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"По-перше, вчора (у вівторок – ІФ-У) на рівні лідерів була Коаліція охочих VTC. Далі після цього у головкомів разом зі Сполученими Штатами Америки був зв'язок щодо початку роботи над гарантіями безпеки. Сьогодні (у середу – ІФ-У) головкоми та генштаби знову спілкувалися в аудіоформаті, тому що наш головком на фронті", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.
Також, за словами президента, у середу на рівні радників з національної безпеки була паралельна зустріч у відеоформаті.
"Ця інтенсивність зустрічей - розвиток однієї з наших домовленостей щодо гарантій безпеки і участі Сполучених Штатів Америки", - наголосив Зеленський.