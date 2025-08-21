Інтерфакс-Україна
Події
10:49 21.08.2025

Інтенсивність зустрічей головкомів Коаліції охочих вказує на розвиток домовленостей щодо гарантій безпеки, відзначає Зеленський

1 хв читати

Головнокомандувачі армій країн Коаліції охочих разом зі США провели зв’язок щодо початку роботи над гарантіями безпеки для України у вівторок, і у середу, 20 серпня, вже відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"По-перше, вчора (у вівторок – ІФ-У) на рівні лідерів була Коаліція охочих VTC. Далі після цього у головкомів разом зі Сполученими Штатами Америки був зв'язок щодо початку роботи над гарантіями безпеки. Сьогодні (у середу – ІФ-У) головкоми та генштаби знову спілкувалися в аудіоформаті, тому що наш головком на фронті", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Також, за словами президента, у середу на рівні радників з національної безпеки була паралельна зустріч у відеоформаті.

"Ця інтенсивність зустрічей - розвиток однієї з наших домовленостей щодо гарантій безпеки і участі Сполучених Штатів Америки", - наголосив Зеленський.

Теги: #коаліція_охочих #головком

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:45 19.08.2025
Групи планування Коаліції охочих зустрінуться з представниками США цими днями, говоритимуть по гарантії безпеки для України

Групи планування Коаліції охочих зустрінуться з представниками США цими днями, говоритимуть по гарантії безпеки для України

14:03 19.08.2025
Президент Єврокомісії бере участь в засіданні Коаліції охочих

Президент Єврокомісії бере участь в засіданні Коаліції охочих

12:13 19.08.2025
Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок

Мерц: Коаліція охочих проведе зустріч у вівторок

13:04 17.08.2025
Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

17:18 16.08.2025
Зустріч Коаліції охочих відбудеться в неділю

Зустріч Коаліції охочих відбудеться в неділю

14:15 16.08.2025
Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

01:08 14.08.2025
Співголови "Коаліції охочих": Не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

Співголови "Коаліції охочих": Не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

13:48 12.08.2025
Віртуальна зустріч коаліції охочих пройде в середу

Віртуальна зустріч коаліції охочих пройде в середу

21:17 10.07.2025
У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

19:58 10.07.2025
ТЕКСТ: Заява лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих

ТЕКСТ: Заява лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих

ВАЖЛИВЕ

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

Зеленський: Цієї ночі РФ встановила один зі своїх божевільних антирекордів - Москва не має намірів перемовин

Україна не знає, скільки країн готові ввести війська, – Зеленський

ОСТАННЄ

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Польська та авіація НАТО піднімалася в повітря у зв'язку з ракетною атакою РФ по Україні

Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки

Рада не підтримала відсторонення Безуглої від участі в засіданні парламенту

СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

Єрмак підтвердив, що більше трьох країн готові ввести свої війська в Україну

Зеленський про вимоги РФ щодо російської мови: У нас державна мова – українська

Українці Криму: Відкидаємо заклик відмовитися від Криму як буцімто крок до завершення війни з РФ

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

Зеленський спростував прогнози, що РФ до кінця року окупує Донбас: їм на це треба ще 4 роки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА