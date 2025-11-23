Інтерфакс-Україна
15:58 23.11.2025

Зеленський анонсував розмову Коаліції охочих на початку тижня

Зеленський анонсував розмову Коаліції охочих на початку тижня
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Перемовини представників країн Коаліції охочих відбудеться на початку наступного тижня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Плануємо також розмову Коаліції охочих на початку наступного тижня. Цінуємо такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес", - написав Зеленський на підсумками розмови з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Голова Української держави розповів голові канадського упряду про роботу переговорних команд у Швейцарії в неділю і назвав розмову хорошою і "дуже корисною".

"Україна налаштована на максимально конструктивну роботу щодо кроків, які запропонувала Америка. Ми працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції спрацювали", - написав Зеленський.

Теги: #коаліція_охочих

