Зеленський анонсував розмову Коаліції охочих на початку тижня
Перемовини представників країн Коаліції охочих відбудеться на початку наступного тижня, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Плануємо також розмову Коаліції охочих на початку наступного тижня. Цінуємо такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес", - написав Зеленський на підсумками розмови з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.
Голова Української держави розповів голові канадського упряду про роботу переговорних команд у Швейцарії в неділю і назвав розмову хорошою і "дуже корисною".
"Україна налаштована на максимально конструктивну роботу щодо кроків, які запропонувала Америка. Ми працюємо, щоб шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції спрацювали", - написав Зеленський.