Інтерфакс-Україна
Події
15:35 31.10.2025

В Іспанії відбудеться регулярна зустріч "Коаліції охочих" на рівні політдиректорів, нічого "секретного" немає - МЗС

1 хв читати
В Іспанії відбудеться регулярна зустріч "Коаліції охочих" на рівні політдиректорів, нічого "секретного" немає - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив про некоректну подачі інформації іспанської газети щодо начебто "секретної та закритої" зустрічі країн "Коаліції охочих".

"Тут некоректна подача інформації від іспанської газети. Це регулярна зустріч на рівні політичних директорів, з відповідним порядком денним, нічого "секретного" та екстраординарного в ній немає. Ми в контакті з іспанською стороною щодо підготовки цієї зустрічі та будемо в контакті за її підсумками", - сказав речник у відповідь на запитання журналістів у пʼятницю.

Раніше часопис El Mundo повідомив, що Міністерство закордонних справ Іспанії проведе у вівторок, 4 листопада, саміт представників із 35 країн, що входять до "Коаліції охочих" з метою обговорити подальшу допомогу Україні. "Зустріч організована з максимальною таємністю. Фактично, учасників попереджають, що мобільні телефони заборонені (їх зберігатимуть у спеціально відведеному для цього місці), а також просять не розголошувати інформацію про зустріч: "Просимо делегатів не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах", – написало видання.

Теги: #коаліція_охочих

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:03 24.10.2025
Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

20:54 24.10.2025
Стармер: Британія збільшує програму, щоб надати Україні 5 тис. ракет багатоцільового призначення

Стармер: Британія збільшує програму, щоб надати Україні 5 тис. ракет багатоцільового призначення

15:22 24.10.2025
Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

10:23 24.10.2025
Коаліція охочих на зустрічі в Лондоні обговорить посилення тиску на Росію і збільшення обороноздатності України

Коаліція охочих на зустрічі в Лондоні обговорить посилення тиску на Росію і збільшення обороноздатності України

18:55 23.10.2025
Генсек НАТО відвідає Лондон для участі у зустрічі "Коаліції охочих"

Генсек НАТО відвідає Лондон для участі у зустрічі "Коаліції охочих"

16:59 22.10.2025
Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше – Зеленський

Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше – Зеленський

18:31 20.10.2025
Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

15:15 19.10.2025
Зеленський доручив дипломатам провести зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом

Зеленський доручив дипломатам провести зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом

20:38 10.10.2025
Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих

Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих

18:52 10.10.2025
В Коаліції охочих не вважають, що Путін може визначати, підрозділи яких країн будуть в майбутній миротворчій місії в Україні

В Коаліції охочих не вважають, що Путін може визначати, підрозділи яких країн будуть в майбутній миротворчій місії в Україні

ВАЖЛИВЕ

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

Зеленський: необхідно санкціонувати 340 російських танкерів

Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

Через обмеження експорту Китаю в ЄС було критично закупати FPV-дрони в Європі - Зеленський

ОСТАННЄ

До Чехії екстрадовано учасника шахрайських кол-центрів, які виманювали гроші у громадян ЄС

Глава СБУ: Позаминулого літа ми провели успішну операцію по знищенню одного з трьох "Орєшників" на території РФ

Український фонд культурної спадщини працюватиме за бельгійським законодавством

В Києві підрядник привласнив 2,7 млн грн під час ремонту електропостачання на Сирецько-Печерській лінії метро

Мовний омбудсмен стурбована повідомленнями про загрозу зняття з розгляду законопроєкту щодо оновлення перекладу Європейської хартії мов

"Метінвест" побудував для військових перший в Україні підземний навчальний хаб за концепцією "Сталевої мрії"

Мінкультури презентувало 15 відеопроєктів про героїзм українських військових

Зеленський узгодив основні напрями подальшої санкційної політики України

ЄК зосередиться на взаємодії з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через їх заборону агропродукції з України, до суду наразі не звертається

"Суспільне" отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА