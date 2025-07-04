Віткофф хоче скасувати енергетичні санкції проти Росії – ЗМІ

Незважаючи на свою передвиборчу обіцянку покласти край кровопролиттю в Україні за "24 години", президент США Дональд Трамп не може досягти прогресу в питанні про припинення вогню та вагається щодо подальших санкцій проти Москви, наполегливо підтримуючи тісніші економічні зв'язки з Кремлем, пише Politico у п'ятницю.

"Ця дискусія також розпалює його адміністрацію. Хоча спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф хоче скасувати енергетичні санкції проти Росії, за словами двох осіб, обізнаних у цьому питанні, міністр внутрішніх справ Дуг Бургум волів би витіснити Москву, щоб звільнити місце для більшого імпорту з США", - повідомляє видання.

У будь-якому випадку, енергетичний сектор Європи знаходиться в центрі цієї потенційної співпраці. Москва веде переговори з Вашингтоном про відновлення роботи "Північного потоку" за підтримки американських інвесторів.

Це викликає занепокоєння в Брюсселі. Трамп і Путін "хочуть розділити європейський енергетичний ринок і створити (окремі – ІФ-У) сфери впливу", — сказав другий чиновник ЄС, який побажав залишитися анонімним.