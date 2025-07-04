Інтерфакс-Україна
Події
11:28 04.07.2025

Ворожий обстріл пошкодив кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти" у Києві та області

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Ворог під час обстрілу Києва та Київської області пошкодив кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти", ніхто з працівників чи клієнтів не постраждав, повідомляє пресслужба компанії.

Згідно із повідомленням компанії у Телеграм-каналі у п’ятницю, найбільше внаслідок нічного обстрілу постраждало відділення №223, яке на момент удару було зачинене.

Наразі на місці працюють поліція та ДСНС, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі посилки вціліли, вже найближчим часом вони та всі відправлення, що прямують до відділення №223, будуть направлені до іншого – №122.

"Сортувальне депо – влучання по прилеглій території. Згоріло два авто. Працівники та вантаж не постраждали. Роботу відновлено", - зазначила пресслужба.

Окрім цього, відділення №114 було пошкоджено, але працює, а відділення №226 пошкоджено, проте працює в обмеженому режимі роботи (тільки видача), відсутня можливість заїхати авто на територію відділення. Нова пошта додала, що увесь вантаж, що в дорозі, буде переміщено на відділення №359.

Теги: #пошкодження #атака_рф #нова_пошта

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