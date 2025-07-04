Інтерфакс-Україна
Події
09:37 04.07.2025

Суд призначив 5 років позбавлення волі командиру частини, який закупив неякісні шоломи

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Суд призначив 5 років позбавлення волі командиру частини, який закупив неякісні шоломи

Суд визнав винним командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю.

"Слідством встановлено, що під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів командир проявив службову недбалість, у результаті чого військова частина отримала захисне спорядження неналежної якості", - повідомляється на сайті ДБР.

За інформацією, у межах цього ж кримінального провадження триває судовий розгляд щодо директора компанії-постачальника, яка надала неякісні шоломи. Зазначається, що завдяки системній роботі ДБР у взаємодії з Внутрішньою безпекою ДПСУ постачальник уже відшкодував державі завдані збитки на суму 36 млн грн.

Також суд розглядає справу директора товариства, який поставив Державній прикордонній службі неякісні шоломи.

Теги: #командир #шоломи #вирок

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