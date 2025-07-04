Інтерфакс-Україна
Події
08:18 04.07.2025

Протиповітряна оборона знешкодила 478 засобів повітряного нападу росіян – ПС

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Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 478 із 550 задіяних ворогом засобів повітряного нападу, повідомляє телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

За інформацією ПС ЗСУ у ніч на 4 липня (із 18.00 3 липня) противник атакував 550 засобами повітряного нападу:

- 539 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф (понад 330 із них – "шахеди");

- 1 аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - рф;

- 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл. - рф;

- 4 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської, Воронезької обл. – рф.

За попередніми даними, станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені:

- 268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 2 крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях.

Джерело: https://t.me/kpszsu/37643

Теги: #ракети #атаки #збиття #війна #бпла

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