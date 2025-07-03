Інтерфакс-Україна
Події
17:37 03.07.2025

Робиться все можливе для продовження надання Україні військової допомоги з боку США - голова комітету Ради

1 хв читати
Робиться все можливе для продовження надання Україні військової допомоги з боку США - голова комітету Ради

Команда президента України, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони роблять все можливе для продовження надання Україні необхідної військової допомоги з боку США, наголосив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Щодо повідомлень про припинення постачання військової допомоги США, то з огляду на останню заяву Державного департаменту США ми бачимо, що ситуація не є такою, як це могло виглядати спочатку. Команда президента, МЗС і Міністерство оборони зараз зʼясовують, що конкретно сталося, і роблять все можливе, щоб забезпечити продовження надання Україні необхідної військової допомоги", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Як повідомлялось з посиланням на речницю Держдепартаменту США Теммі Брюс, призупинення деяких поставок зброї Україні не означає повного припинення військової допомоги.

Теги: #військова_допомога #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:42 03.07.2025
З початку 2025 р. ЄС виділив додаткові EUR24 млрд на військову підтримку – Кошта

З початку 2025 р. ЄС виділив додаткові EUR24 млрд на військову підтримку – Кошта

15:12 03.07.2025
Україна підписала документ про спільне виробництво зі США – Зеленський

Україна підписала документ про спільне виробництво зі США – Зеленський

13:24 03.07.2025
Зупинка поставок зброї зі США Україні свідчить про неузгодженість дій всередині американського політикуму – Климпуш-Цинцадзе

Зупинка поставок зброї зі США Україні свідчить про неузгодженість дій всередині американського політикуму – Климпуш-Цинцадзе

10:33 03.07.2025
Українські чиновники стверджують, що всі поставки американської зброї зупинені, американські чиновники заперечують – ЗМІ

Українські чиновники стверджують, що всі поставки американської зброї зупинені, американські чиновники заперечують – ЗМІ

10:11 03.07.2025
Президент Чехії не впевнений у продовженні військової допомоги Україні після парламентських виборів у жовтні, але веде переговори

Президент Чехії не впевнений у продовженні військової допомоги Україні після парламентських виборів у жовтні, але веде переговори

09:41 03.07.2025
США припинили постачання деяких видів зброї Україні, інших продовжать, як і ракет для ППО, – Держдеп

США припинили постачання деяких видів зброї Україні, інших продовжать, як і ракет для ППО, – Держдеп

05:36 03.07.2025
Ще один конгресмен США обурений призупиненням поставок зброї Україні

Ще один конгресмен США обурений призупиненням поставок зброї Україні

12:04 02.07.2025
Пентагон продовжує надавати Трампу варіанти продовження військової допомоги Україні

Пентагон продовжує надавати Трампу варіанти продовження військової допомоги Україні

12:47 24.06.2025
Фінляндія передасть Україні 29-й пакет оборонної допомоги на EUR143 млн

Фінляндія передасть Україні 29-й пакет оборонної допомоги на EUR143 млн

11:16 24.06.2025
Нідерланди оголосили про черговий пакет військової допомоги на EUR175 млн

Нідерланди оголосили про черговий пакет військової допомоги на EUR175 млн

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про розмову Трампа та Путіна: Не впевнений, що у них є багато спільних тем для обговорення

Зеленський сподівається, що у найближчі дні обговорить з Трампом підтримку США

Україна готує угоди про спільне виробництво в Данії – Зеленський

Зеленський у Данії обговорив з Фредеріксен і лідерами ЄС оборонне фінансування

У Полтаві двоє загиблих і вже 47 постраждалих

ОСТАННЄ

Зеленський вручив 11-річному данському волонтеру відзнаку "Майбутнє України"

Прем'єрка Данії: Сподіваємося, що США продовжать підтримувати Україну, але якщо будуть "прогалини", маємо бути готові їх заповнити

Потрібно чинити тиск на Путіна, перегріта військова економіка Росії доходить до своїх меж - фон дер Ляєн

Україна буде готова до відкриття інших кластерів про переговори щодо вступу в ЄС пізніше цього року – Зеленський

Зеленський про розмову Трампа та Путіна: Не впевнений, що у них є багато спільних тем для обговорення

Зеленський сподівається, що у найближчі дні обговорить з Трампом підтримку США

ЄС має посилювати підтримку України всіма можливими способами та збільшувати тиск на Росію - прем'єрка Данії

Україна готує угоди про спільне виробництво в Данії – Зеленський

Зеленський у Данії обговорив з Фредеріксен і лідерами ЄС оборонне фінансування

Реальна кількість кримінальних проваджень проти бізнесу втричі більше за дані дашборду – генпрокурор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА