Робиться все можливе для продовження надання Україні військової допомоги з боку США - голова комітету Ради

Команда президента України, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони роблять все можливе для продовження надання Україні необхідної військової допомоги з боку США, наголосив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Щодо повідомлень про припинення постачання військової допомоги США, то з огляду на останню заяву Державного департаменту США ми бачимо, що ситуація не є такою, як це могло виглядати спочатку. Команда президента, МЗС і Міністерство оборони зараз зʼясовують, що конкретно сталося, і роблять все можливе, щоб забезпечити продовження надання Україні необхідної військової допомоги", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Як повідомлялось з посиланням на речницю Держдепартаменту США Теммі Брюс, призупинення деяких поставок зброї Україні не означає повного припинення військової допомоги.