Інтерфакс-Україна
Події
13:02 03.07.2025

Зеленський прибув до Данії, де візьме участь у заходах щодо початку головування країни в ЄС

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Зеленський прибув до Данії, де візьме участь у заходах щодо початку головування країни в ЄС
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у заходах щодо початку головування в Данії у Європейському Союзі, що відбудуться в Орхусі, повідомляє Данське радіо (DR) у четвер.

"Данія щойно перебрала головування в ЄС, і сьогодні це відзначається церемонією відкриття та народним святом в Орхусі. У заході беруть участь королівське подружжя, уряд Данії та низка високопоставлених політиків ЄС... (Літак – ІФ-У) президента України Володимира Зеленського, щойно приземлився… Планується, що він виступить з промовою", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

За інформацією DR, візит Зеленського підтверджує МЗС Данії.

Також відомо, що до Орхуса прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Приземлення в Орхусі під час візиту Комісії до Данії. Швидкий і цілеспрямований підхід Данії дозволяє досягти поставлених цілей. І це саме той тип мислення, який зараз потрібен Європі. Мислення терміновості", - написала Ляєн у соцмережі Х.

Як повідомлялось, президентський літак Airbus A319 UR-ABA української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise об 11:57 за Києвом здійснив посадку в міжнародному аеропорту Орхус, Данія (AAR), повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav".

Раніше Зеленський повідомив, що Україна готується до "нових зустрічей у Європі, зокрема в Данії, ключовими питаннями буде виробництво зброї".

Теги: #данія #зеленський

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