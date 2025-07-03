Інтерфакс-Україна
Події
12:24 03.07.2025

Внаслідок ворожої атаки по ТЦК в Полтаві постраждало, попередньо, 4 військових – ЗМІ

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Через удар окупаційної армії РФ по будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Полтаві у четвер вранці постраждало четверо військовослужбовців, повідомляє "Суспільне Полтава" с посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Із числа постраждалих двоє військових ТЦК та дві працівниці ЗСУ, які там працювали. Чи є серед загиблих військові, повідомимо пізніше. Є загроза повторних ударів", — повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Як повідомлялось, ворог завдав удару по Полтавській громаді у четвер вранці, загинули двоє людей, 11 – поранено, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут.

Раніше пресслужба Сухопутних військ повідомила що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

Теги: #полтава #удар #постраждалі #військові

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