У Полтаві внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, ще 11 поранено

Ворог завдав удару по Полтавській громаді у четвер вранці, загинули двоє людей, 11 – поранено, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут.

"Внаслідок виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено", - написав він у телеграм в четвер.

На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби.

Раніше пресслужба Сухопутних військ повідомила що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.