Ворог атакував Полтаву, виникли пожежі, зокрема в міському ТЦК, є загиблі і поранені

Російські окупанти завдали удару по Полтаві в четвер вранці, внаслідок чого у будівлі Полтавського міського територіального центру комплектування і соціальної підтримки почалася пожежа, повідомляється в телеграм-каналі Сухопутних військ Збройних сил України.

"Сьогодні, 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних", - йдеться в повідомленні.

Про кількість жертв та постраждалих та обсяги руйнувань не повідомляється.

"На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється та буде повідомлена додатково", - повідомили у Сухопутних військах.