Інтерфакс-Україна
Події
21:34 02.07.2025

У МЗС дорікнули Угорщині за карикатури на Зеленського

1 хв читати

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий дорікнув уряду Угорщини за малювання карикатур на президента Володимира Зеленського.

"Замість того, щоб пояснювати угорській громадськості, як вони зіпсували економіку, угорський уряд зайнятий малюванням карикатур на українського президента. Виглядає дурнувато, нудно та непереконливо", - написав він в соцмережі Х.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що в Угорщині після завершення маніпулятивного опитування щодо членства України в ЄС запустили рекламну кампанію, у якій опонента Віктора Орбана Петера Мадяра порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським та зображають обох "маріонетками" у карикатурі.

Джерело: https://x.com/spoxukrainemfa/status/1940473010924015689?s=48&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg

Теги: #угорщина #докір #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:54 02.07.2025
Лубінець: Омбудсман Угорщини проігнорував запрошення України щодо спільного моніторингу дотримання прав нацменшин

Лубінець: Омбудсман Угорщини проігнорував запрошення України щодо спільного моніторингу дотримання прав нацменшин

22:20 01.07.2025
Глави МЗС України та Німеччини відвідали Одеський порт, обговорили наслідки ударів РФ, ППО та продовольчу безпеку

Глави МЗС України та Німеччини відвідали Одеський порт, обговорили наслідки ударів РФ, ППО та продовольчу безпеку

19:34 01.07.2025
Глава МЗС Німеччини зустрівся з директором НАБУ та керівником САП

Глава МЗС Німеччини зустрівся з директором НАБУ та керівником САП

04:16 01.07.2025
Орбан закидає ЄС прагнення мати в Угорщині проєвросоюзівський і проукраїнський уряд – ЗМІ

Орбан закидає ЄС прагнення мати в Угорщині проєвросоюзівський і проукраїнський уряд – ЗМІ

17:57 30.06.2025
Зеленський: ЄС близькі до 18-го пакету санкцій, але поки є непорозуміння з офіційним Будапештом

Зеленський: ЄС близькі до 18-го пакету санкцій, але поки є непорозуміння з офіційним Будапештом

17:07 30.06.2025
Задокументовані місією ООН злочини РФ потребують міжнародної реакції – МЗС

Задокументовані місією ООН злочини РФ потребують міжнародної реакції – МЗС

08:42 30.06.2025
До Києва приїхав глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль

До Києва приїхав глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль

18:36 29.06.2025
Речник МЗС: Путін раніше підтримував вступ країн до НАТО

Речник МЗС: Путін раніше підтримував вступ країн до НАТО

14:49 29.06.2025
Сіярто стверджує, що США скасували санкції, які заважали Угорщині будувати АЕС разом з РФ

Сіярто стверджує, що США скасували санкції, які заважали Угорщині будувати АЕС разом з РФ

12:39 26.06.2025
Президентка Єврокомісії закликала Угорщину дозволити ЛГБТ-прайд

Президентка Єврокомісії закликала Угорщину дозволити ЛГБТ-прайд

ВАЖЛИВЕ

Два вибухи стались на Житомирщині, відомо про 2 загиблих і 15 постраждалих – глава обладміністрації

Джерело спростувало інформацію УПЦ (МП) про відсутність паспорта РФ у митрополита Онуфрія (фото)

Єрмак радить менше рефлексувати "на гучні заголовки про оборонку": вагу має лише офіційна інформація

За Чернишова внесено заставу згідно з рішенням суду

СБУ повідомляє про припинення громадянства України митрополита Онуфрія

ОСТАННЄ

Зеленський: розраховуємо на голос американського бізнесу в наших відносинах зі США

Ситуація щодо інциденту на трасі М-06 на Житомирщині перебуває під особистим контролем Зеленського

Єрмак зателефонував до Конгресу США та підтвердив запит на придбання ППО

На трасі М-06 на Житомирщині відкрили рух по одній полосі в кожен бік – ОВА

Netflix показуватиме трансляції NASA з літа 2025 р.

У Страсбурзі відбудеться голосування щодо висловлення недовіри фон дер Ляєн – Euractiv

На Житомирщині на автодорозі М-06 Київ — Чоп організовано двосторонній рух, смугами в напрямку міста Києва

Два вибухи стались на Житомирщині, відомо про 2 загиблих і 15 постраждалих – глава обладміністрації

Мешканцям Житомирської громади і області радять зачинити вікна і мінімізувати перебування на вулиці - ОВА

Вибух стався у с. Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств – місцева влада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА