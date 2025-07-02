У МЗС дорікнули Угорщині за карикатури на Зеленського

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий дорікнув уряду Угорщини за малювання карикатур на президента Володимира Зеленського.

"Замість того, щоб пояснювати угорській громадськості, як вони зіпсували економіку, угорський уряд зайнятий малюванням карикатур на українського президента. Виглядає дурнувато, нудно та непереконливо", - написав він в соцмережі Х.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що в Угорщині після завершення маніпулятивного опитування щодо членства України в ЄС запустили рекламну кампанію, у якій опонента Віктора Орбана Петера Мадяра порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським та зображають обох "маріонетками" у карикатурі.

Джерело: https://x.com/spoxukrainemfa/status/1940473010924015689?s=48&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg