На трасі М-06 на Житомирщині відкрили рух по одній полосі в кожен бік – ОВА

На трасі М-06 вже відкрили рух по одній полосі в кожен бік, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

"На ділянці траси М-06 на місці надзвичайної події організовано двосторонній рух у напрямку Києва та Житомира по одній полосі руху в кожен бік", - написав він в телеграмі.

За словами Бунечка, на перекритій ділянці траси наразі тривають роботи з очистки проїжджої частини.

Раніше повідомлялось, що у зв’язку з надзвичайною подією, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ-Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області), рух в обох напрямках перекрито.

Як повідомлялось, вибух пролунав близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, 2 людини загинуло, ще 15 постраждали. Глава обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко уточнив, що було два вибухи. Офіційної інформації про те, де саме це сталось наразі немає.

Джерело: https://t.me/zhytomyrskaODA/12926