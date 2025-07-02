Інтерфакс-Україна
Події
20:24 02.07.2025

Патрульна поліція повідомляє про перекриття руху по трасі М-06 в обидва боки

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Патрульна поліція в Житомирській області повідомляє про перекриття руху на автодорозі М-06 Київ — Чоп в районі с. Березина в обидва боки.

"У зв’язку з надзвичайною подією, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ — Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області), рух в обох напрямках перекрито", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Повідомляється, що об'їзд здійснюється: в напрямку міста Рівне на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів.

В напрямку Києва об'їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ — Чоп. Або ж на 140 км (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги автодороги М-06 Київ — Чоп.

Патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху.

Як повідомлялось, вибух пролунав близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади, на місці працюють всі екстрені служби, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Житомирській області.

Теги: #рух #поліція

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